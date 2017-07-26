Неймар вновь опубликовал загадочную фотографию, вызвавшую много предположений

Нападающий «Барселоны» Неймар пока ничего не комментирует насчёт возможного перехода в «ПСЖ», однако продолжает интриговать болельщиков и прессу в социальных сетях. На этот раз он опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию, которая вновь вызвала много толков и предположений. На фотографии Неймар рекламирует часы фирмы Gaga Milano, изображение сопровождается надписью: «Это мой час».
В последние дни СМИ активно обсуждают возможность перехода Неймара в «ПСЖ». Одноклубники бразильца пытаются отговорить его от этого шага. Однако парижский клуб предлагает игроку весьма привлекательные условия, предполагающие не только астрономические суммы, но и безоговорочное лидерство в спортивных проектах.
Пике считает, что Неймару не стоит играть в чемпионате Франции