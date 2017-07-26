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Фалькао попал в сферу интересов «Милана»

26 июля 2017, среда. 09:40. Футбол

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао интересен «Милану», о чём говорится на сайте Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, колумбиец входит в шорт-лист, где также находятся нападающий «Челси» Диего Коста и полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш.

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли получили добро от китайских инвесторов на покупку ещё одного игрока и провели переговоры с футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы вышеуказанных футболистов.

Напомним, что 1 июня Радамель Фалькао продлил контракт до 2020 года, так что заполучить 31-летнего нападающего, который оценивается в € 15 млн, будет непросто.

«Монако» объявил о продлении контракта с Фалькао до 2020 года
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Милан ФК Монако Диего Коста Радамель Фалькао Ренату Саншеш Трансферы
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