Фалькао попал в сферу интересов «Милана»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао интересен «Милану», о чём говорится на сайте Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, колумбиец входит в шорт-лист, где также находятся нападающий «Челси» Диего Коста и полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш.
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли получили добро от китайских инвесторов на покупку ещё одного игрока и провели переговоры с футбольным агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы вышеуказанных футболистов.
Напомним, что 1 июня Радамель Фалькао продлил контракт до 2020 года, так что заполучить 31-летнего нападающего, который оценивается в € 15 млн, будет непросто.
«Монако» объявил о продлении контракта с Фалькао до 2020 года