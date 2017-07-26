Анчелотти: буду счастлив как со спортивным директором, так и без него

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что не вмешивается в вопросы, касающиеся выбора спортивного директора клуба. Этот пост в немецком гранде остаётся вакантным с тех пор, как его покинул Маттиас Заммер.
«Я буду счастлив как со спортивным директором, так и без него. А в выборе кандидатов я не принимаю участия», — приводит слова Анчелотти tz.
Ранее сообщалось, что в списке рассматриваемых специалистов на этот пост главным кандидатом является бывший полузащитник мюнхенцев Марк ван Боммель. Однако есть сомнения в том, что он примет предложение «Баварии».