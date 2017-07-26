«Галатасарай» хочет арендовать Турана у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может вернуться в «Галатасарай», воспитанником которого является. Об этом сообщает COPE со ссылкой на турецкие СМИ.
Руководство «Галатасарая» готово арендовать 30-летнего футболиста на один год и уже сделало предложение «Барселоне». При этом турецкий клуб согласен выплачивать зарплату Турану в размере € 4 млн за сезон.
Арда Туран играл за «Галатасарай» с 2003 по 2011 год, а затем был продан за € 13 млн в «Атлетико». Спустя четыре года он перешёл в «Барселону», а сумма сделки составила € 34 млн.
Туран решил остаться в «Барселоне»