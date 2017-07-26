Лумб: «Краснодар» лучше тех команд, с которыми «Люнгбю» играл в Лиге Европы

Защитник «Люнгбю» Микаэль Лумб, известный в России по выступлению за «Зенит», поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоится 27 июля.
«Это сильная команда, в составе которой много талантливых футболистов. Президент команды является миллиардером, который вкладывает деньги в клуб. Это можно увидеть на примере их стадиона, который является самым дорогим в мире.
Мы должны уважать «Краснодар». Это хорошая команда с опытными игроками. Но мы должны воспользоваться своим шансом. Нужно сохранить владение мячом и справиться с давлением. «Краснодар» лучше тех команд, с которыми нам доводилось играть по ходу квалификации, но их чемпионат только стартовал. Постараемся этим воспользоваться», — цитирует Лумба jv.dk.
Датский «Люнгбю» стартовал в Лиге Европы с первого раунда, обыграв ранее «Бангор Сити» и братиславский «Слован».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Люнгбю». Начало — в 20:00 мск.