«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»

Аргентинский нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В «СКА-Хабаровск» Лекано провёл один полноценный сезон-2016/17 и две стартовые игры текущего чемпионата. Нападающий продолжит карьеру в «Анжи».
«Клуб из Дагестана готов выкупить трансфер футболиста за сумму, прописанную в контракте игрока. «Анжи» сделал официальное предложение СКА, футболист дал согласие на переход.
ФК «СКА-Хабаровск» с пониманием встретил это решение игрока. Мы благодарим Хуана Лескано за совместную работу, вклад в успех клуба, — выход в Премьер-Лигу — и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на сайте хабаровчан.
В составе «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано провёл 36 официальных матчей и забил 8 голов.