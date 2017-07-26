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КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем

26 июля 2017, среда. 16:27. Футбол

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам встречи 2-го тура РФПЛ «Арсенал» — «СКА-Хабаровск».

«По матчу „Арсенал“ — «СКА-Хабаровск», «Арсенал» нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула СКА-Хабаровск Артур Григорьянц КДК
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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