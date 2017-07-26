Режиссёр «Матильды» направил жалобу Мутко на фанатов «Спартака» и «Локомотива»

Режиссёр фильма «Матильда» Алексей Учитель направил жалобу президенту РФС Виталию Мутко на баннеры, которые развернули футбольные фанаты на трибунах стадиона «Локомотив» во время матча команды со «Спартаком» за Суперкубок.
В письме говорится, что баннеры содержали слоган «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!», в связи с чем возникла просьба «поручить контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза возбудить производство в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС по факту дисциплинарных правонарушений». В жалобе подчёркивается, что «транспаранты абсолютно идентичного содержания (форма, размеры, шрифт и т. п.), никаким образом не относящегося к футбольной тематике», присутствовали на трибунах обеих соперничающих команд.
Режиссёр связывает появление провокационных баннеров на футбольном матче с тем, что депутат Госдумы Наталья Поклонская демонстрирует «вовлечённость в воспрепятствование» Алексею Учителю в реализации его законных прав на создание фильма «Матильда». Со ссылкой на публикации в Интернете Учитель сообщает, что «эта акция носила «заказной» дискриминационный, оскорбительный, расистский характер и была направлена против» Учителя в связи с его работой над «Матильдой».
Режиссер напоминает, что вскоре после матча на своей странице в «Фейсбуке» Поклонская опубликовала сообщение, в котором поблагодарила болельщиков за баннеры против Учителя. «Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди», — цитируется в письме пост Натальи Поклонской.
«Учитывая вовлечённость депутата Поклонской Н.В. в воспрепятствование гражданину Российской Федерации Учителю А.Е. в осуществлении своих законных прав по созданию художественного фильма, прошу вас, уважаемый Виталий Леонтьевич, взять проведение производства по перечисленным выше дисциплинарным правонарушениям под личный контроль», — говорится в письме Учителя.