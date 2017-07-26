Суд полностью снял контроль с Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Парижский суд полностью отменил контроль за нападающим «Реала» Каримом Бензема по делу о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матьё Вальбуэна, сообщает L'Equipe.
По информации издания, письмо с соответствующем уведомлением Карим получил 24 июля. Это стало первым этапом в исполнении решения Верховного суда Франции, который 11 июля вынес вердикт в пользу Бензема и отправил дело на пересмотр в Парижский суд.
Бензема был исключён из состава сборной Франции, после того как в ноябре 2015 года стал участником скандальной истории. В СМИ появились сведения, что другой футболист сборной полузащитник Вальбуэна стал жертвой шантажа со стороны партнёров по национальной команде, в числе которых назывался и Бензема. В феврале судебный контроль над Бензема был частично снят, ему было разрешено общаться c Вальбуэна. Прокурор подал на данное решение апелляцию, которая в итоге была отклонена.