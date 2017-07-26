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Петраков: «Томи» было сложно найти какой-то противовес игре «Крыльев Советов»

26 июля 2017, среда. 20:31. Футбол

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Игра достаточно тяжёлая. „Крылья“ – команда с хорошей организацией игры. Нам было сложно найти какой-то противовес. У нас на поле было 11 боевых единиц, из игры никто не выбыл. Да, может быть, играли не очень зрелищно. Но для нас важнее был результат. Была установка играть строго от обороны, и ребята справились с задачей. Голкипер наш отстоял на пятёрку, он молодец.

Мы до конца не укомплектовались. Нам нужно приобрести минимум двух игроков. Мы постараемся сделать эти приобретения. Заявка заканчивается в конце августа. Серьёзные коррективы произошли из-за травм. Некоторые игроки выбыли на полтора месяца", — цитирует Петракова сайт «Крыльев».

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Томь ФК Крылья Советов Валерий Петраков
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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