«Сандерленд» арендовал у «Борнмута» нападающего Граббана

Нападающий «Борнмута» Льюис Граббан продолжит карьеру в «Сандерленде». 29-летний футболист будет выступать за «чёрных котов» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт «Сандерленда».
Граббан в минувшем сезоне принял участие в трёх матчах АПЛ и в общей сложности провёл на поле 57 минут, отдав одну голевую передачу.
Футболист провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Рединге», который выступает в Чемпионшипе, и в 15 матчах забил три гола.
Фото доступно в «твиттере» «Сандерленда».