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«Сандерленд» арендовал у «Борнмута» нападающего Граббана

26 июля 2017, среда. 20:48. Футбол

Нападающий «Борнмута» Льюис Граббан продолжит карьеру в «Сандерленде». 29-летний футболист будет выступать за «чёрных котов» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт «Сандерленда».

Граббан в минувшем сезоне принял участие в трёх матчах АПЛ и в общей сложности провёл на поле 57 минут, отдав одну голевую передачу.

Футболист провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Рединге», который выступает в Чемпионшипе, и в 15 матчах забил три гола.

Фото доступно в «твиттере» «Сандерленда».

Источник: Официальный сайт ФК "Сандерленд" Сообщить об ошибке
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26 июля 2017, среда
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