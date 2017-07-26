Фомина: рада, что сборной России удалось одержать первую в истории победу на ЧЕ

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) и вылет из группового этапа чемпионата Европы – 2017, а также сообщила, что рада первой в истории турнира победе национальной команды. Россиянки обыграли итальянок (2:1) в матче 1-го тура группового этапа.
«Германия владела пространством, контролировала ход игры. Нам сложно было выходить в атаки, не получалось вскрывать оборону немок. Как итог – поражение. Оба пенальти были по делу, вопросов нет. С другой стороны, было бы не так обидно, если бы мы пропустили с игры, а не после 11-метровых ударов.
Чтобы успешно выступать в крупных турнирах, нужно больше внимания уделять развитию детского футбола, повышать количество занимающихся женским футболом, увеличивать конкуренцию. Если же говорить о ближайших целях, то у нас скоро начинается отборочный раунд чемпионата мира — 2019, будем готовиться.
Не могу сказать, что выступить удачней нам помешало отсутствие опыта выступлений в крупных турнирах. На тот же чемпионат Европы мы отбираемся регулярно, но вот там результата не добиваемся. Рада, что удалось одержать первую победу на Евро в истории нашей команды. Этому способствовала наша подготовка к турниру, в ходе которой мы встречались с топовыми соперниками. Да, было много крупных поражений, но этот опыт помог нам научиться держать удар и противостоять лучшим сборным», — цитирует Фомину официальный сайт РФС.