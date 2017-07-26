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Ярмоленко: как киевское «Динамо» могло при 40 тыс. болельщиков играть плохо?

26 июля 2017, среда. 22:45. Футбол

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (Швейцария) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Конечно, 2:0 лучше, чем 3:1. Но хорошо, что забили в конце этот мяч. Всё-таки немного поспокойнее. Хотя мы понимаем, что там будет немного другая игра. Начало сезона, мы же на сборах не отдыхали, работали. Но ребята всё понимали. Все соскучились по футболу, пришло много болельщиков сегодня, за что им огромное спасибо. Как мы могли при 40 тыс. болельщиков играть плохо? Сил полно, только начало сезона.

Ничего страшного. Конечно, нужно было реализовать те моменты, которые у нас были. Было бы намного легче», — сказал Ярмоленко в эфире программы «Профутбол».

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Источник: Профутбол Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Янг Бойз Андрей Ярмоленко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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