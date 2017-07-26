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Хацкевич: пропущенный киевским «Динамо» мяч меня очень сильно расстроил

26 июля 2017, среда. 22:14. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (Швейцария) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Этим и прекрасен футбол. У нас было много железных и динамичных моментов. Пропущенный мяч меня очень сильно расстроил. У соперника был момент после стандарта. В конце мы забили третий мяч, пусть и нелогичный. Но мы выиграли, у нас преимущество. У нас есть запас в два мяча.

Шацких как нападающего больше расстроило завершение наших атак. Все переживали. Тяжело, эмоции, но мы — с позиции силы — имеем преимущество. Где-то было невезение, где-то подводило мастерство. Всё в комплексе», — сказал Хацкевич в эфире программы «Профутбол».

«Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Источник: Профутбол Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Янг Бойз Александр Хацкевич
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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