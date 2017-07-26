Амельченко: Гинер назвал «Халл» даже не середняком РФПЛ, будто здесь мегакоманды

Бывший вратарь «Локомотива», «Ростова», «Москвы» и «Ахмата» Антон Амельченко назвал наставника «Халл Сити» Леонида Слуцкого сильнейшим тренером из числа тех, с кем ему доводилось работать. Он также не согласился с мнением президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что «тигры», выступающие в Чемпионшипе, — это даже не середняк РФПЛ.
«Самый сильный тренер в моей карьере — Леонид Викторович Слуцкий. Его достижения говорят сами за себя. С Бердыевым не работал, ничего не могу сказать. Переживал за сборную России Слуцкого, был рад, что он перешёл в „Халл“. Читаешь сейчас слова Гинера: мол, „Халл“ — это даже не середняк российской Премьер-Лиги… Не знаю, мне кажется, это заблуждение. Такое впечатление, что в России мегакоманды. Думаю, клуб, вылетевший из АПЛ, сильнее многих российских. Это шаг вперёд. Надеюсь, всё у него получится», — сказал Амельченко в интервью «Прессболу».