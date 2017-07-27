Неймар выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на матч Международного кубка чемпионов. Отметим, что с первых минут на поле появится бразильский нападающий каталонцев Неймар, который, по некоторым данным, близок к переходу в «ПСЖ».
«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду, Юмтити, Маскерано, Х. Альба, Бускетс, Ракитич, Аленья, Неймар, Суарес, Месси.
«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделёф, Блинд, Кэррик, Погба, Мхитарян, Лингард, Рашфорд, Лукаку.
Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.
Согласно котировкам «Барселона» победит «МЮ» в Международном кубке чемпионов