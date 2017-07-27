Моуринью: против команд с игроками уровня Месси и Неймара мало что можно сделать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче Международного кубка чемпионов.
«Во время матча была хорошая атмосфера. Думаю, это очень важно в предсезонных матчах. Болельщики хотят видеть в деле лучших футболистов. Итоговый счёт — 1:0, но матч мог завершиться совершенно по-другому, потому что команды создали много возможностей. Я недоволен тем, как мы сыграли в защите, однако на данном этапе результат не особо важен.
У «Барсы» есть Месси и Неймар, есть Пике, Суарес и Инеста, у «Реала» — Роналду, Бэйл, Кроос. Против команд с игроками такого уровня мало что можно сделать. Можно лишь попытаться что-то противопоставить им при помощи тактики. В футболе это возможно, но то, что они вытворяют с мячом — это фантастика», — приводит слова Моуринью Marca.