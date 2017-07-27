Зидан: Мбаппе? Дай бог, чтобы Роналду, Бэйл и Бензема остались в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз отметил, что не собирается расставаться с нападающими Криштиану Роналду и Каримом Бензема, а также с полузащитником Гаретом Бэйлом. Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с «Монако» относительно покупки форварда Килиана Мбаппе за € 180 млн, однако информация была опровергнута вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым.
«Мбаппе? Этот вопрос нужно адресовать не мне. Дай бог, чтобы Роналду, Бэйл и Бензема остались в „Реале“. И дай бог, чтобы остались все, кто есть в данный момент в команде. Однако трансферное окно открыто, и до его закрытия может произойти всё что угодно», — цитирует Зидана Marca.
Marca: «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180 млн