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Болельщикам «Зенита» продавали билеты на несуществующие места на «Крестовском»

27 июля 2017, четверг. 10:52. Футбол

Некоторые болельщики «Зенита», которые приобрели билеты на домашний матч 2-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1) или пришли на игру по абонементам, обнаружили, что их мест на стадионе «Крестовский» не существует.

«Продлевали абонементы, взяли на сектор А207, 11-й ряд, 16-е, 17-е, 18-е места, и при посещении матча против «Рубина» обнаружилось, что места заканчиваются на 15-м месте. Дальше идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места. Когда же будет игра со «Спартаком», не факт, что нам будет куда пересесть. В понедельник я позвонил в клуб. Там мне сказали: составьте официальную жалобу в произвольной форме на сайте «Зенита». Я всё сделал, но за два дня мне никто так и не ответил. Поехал сам в клиентский офис на Добролюбова. Там поменяли абонементы на другие места в этом же секторе. Так что будем надеяться, что это была единственная неприятность», — цитирует «Фонтанка» Евгения, одного из болельщиков «Зенита».

Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин отметил, что на данный момент проблема решена, а также объяснил причину произошедшего.

«На текущий момент эта проблема полностью устранена. Причина расхождений в том, что в период проведения матчей Кубка конфедераций часть мест, предусмотренных проектом стадиона, была демонтирована. На сегодняшний день клуб использует стадион на условиях поматчевой аренды. По этой причине мы не смогли полностью исправить проблему за короткий промежуток подготовки к матчу, когда получили доступ на стадион и были вынуждены пересаживать несколько десятков болельщиков на свободные места. Естественно, зрительские места были предоставлены всем.

Хотя, как я сказал, места нашлись для всех, мы готовы вернуть стоимость билета тем болельщикам, кто пришёл на матч и не нашёл своего места. Кроме того, дополнительно дарим пригласительный билет на ближайший матч Лиги Европы», — сказал Манкин.

В случае дождя матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт с закрытой крышей «Крестовского»
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Рубин Болельщики — Футбол Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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