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«Спартак», как и «Зенит», заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом

27 июля 2017, четверг. 11:26. Футбол

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Томасу Ринкону. Ранее в СМИ уже сообщалось, что 29-летним футболистом также интересуется «Зенит».

Как сообщает Corriere Dello Sport, венесуэльский игрок также входит в сферу интересов «Валенсии», «Фиорентины», «Аталанты» и «Бешикташа».

Ринкон перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года, подписав контракт на три с половиной года. В общей сложности в минувшем сезоне Серии А хавбек провёл 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ринконом
Источник: Corriere dello Sport Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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