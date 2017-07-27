«Спартак», как и «Зенит», заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Томасу Ринкону. Ранее в СМИ уже сообщалось, что 29-летним футболистом также интересуется «Зенит».
Как сообщает Corriere Dello Sport, венесуэльский игрок также входит в сферу интересов «Валенсии», «Фиорентины», «Аталанты» и «Бешикташа».
Ринкон перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года, подписав контракт на три с половиной года. В общей сложности в минувшем сезоне Серии А хавбек провёл 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.
«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ринконом