Швайнштайгер будет капитаном сборной звёзд MLS в матче с «Реалом»

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер, включённый в состав сборной звёзд MLS на товарищеский матч с «Реалом», выведет команду на поле в качестве капитана. Об этом говорится на сайте американской лиги.
Помимо 32-летнего немца на роль капитана претендовали Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») и Тим Ховард («Колорадо-Рэпидз»). Товарищеский матч между сборной звёзд MLS и мадридским «Реалом» состоится 2 августа.
Бастиан Швайнштайгер принял участие в 16 матчах регулярного сезона MLS в составе «Чикаго Файр» и забил 2 гола.
Видео, в котором Бастиан Швайнштайгер говорит, что будет капитаном, можно посмотреть в «Твиттере».