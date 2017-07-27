«Милан» не будет платить за Саншеша € 40 млн и готов отказаться от его покупки

Руководство «Милана» готово отказаться от приобретения полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша, считая сумму трансферной компенсации в размере € 40 млн слишком высокой. Об этом сообщил спортивный директор россонери Марко Фассоне.
«Мы с Румменигге несколько раз обсуждали вопрос Саншеша, однако в данный момент „Милан“ не в состоянии выполнить требования „Баварии“. Если же в августе что-то изменится, то мы снова будем готовы обсудить вопрос», — приводит слова Фассоне интернет-издание Sport1.
Согласно сообщениям СМИ, «Милан» предлагает за португальского игрока не более € 32 млн.
Главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти не рассчитывает на Саншеша, не видя для него перспектив в стане мюнхенцев.
Саншеш близок к переходу в «Милан» за € 40 млн