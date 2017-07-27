Агент: Ригони будет в «Зените», сделка была завершена ещё вчера

Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщил, что соглашение по переходу его клиента в «Зенит» было достигнуто ещё вчера. Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер полузащитника обойдётся «Зениту» примерно в € 10 млн.
«Ригони будет в «Зените», сделка была завершена ещё вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Всё в порядке с трансфером, просто нужно подождать. Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела», — цитирует агента «Спорт день за днём».
Действующий контракт Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
Источник: «Зенит» заплатит «Индепендьенте» за Ригони € 10 млн