Беллетти: самое сложное, сделанное Месси, — стабильность и постоянная мотивация

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти рассказал о прогрессе нападающего Лионеля Месси в каталонской команде. Беллетти подчеркнул, что футболист сборной Аргентины всегда отличался сильным характером.
«Месси всегда хотел играть ключевую роль, несмотря на то что в команде были такие футболисты, как Роналдиньо, Деку и Это'О. И это свидетельствует о сильном характере. А самое сложное, чего добился Месси, — стабильность и постоянная мотивация», — приводит слова Беллетти AS.
Месси защищает цвета испанского гранда с 2004 года.
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