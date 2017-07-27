Гомес подписал с «Уотфордом» новый двухлетний контракт

Голкипер Эурельо Гомес продлил контракт с «Уотфордом», о чём сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до июня 2019 года, в то время как предыдущее соглашение теряло юридическую силу по окончании сезона-2017/18.
В «Уотфорде» Гомес играет с 2014 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур». За это время 36-летний бразилец принял участие в 122 официальных матчах за клуб.
В прошлом сезоне Эурельо Гомес 38 раз появился на поле в английской Премьер-лиге и пропустил 64 гола, включая один автогол.
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