Булатов: «Спартак» способен победить «Краснодар». Матч в Уфе – не показатель

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч состоится 31 июля в Москве.
«Спартак» сейчас понимает, что две ничьи – это не чемпионское начало. Футболисты и тренеры сделают всё возможное, чтобы победить в первой своей домашней игре. У красно-белых на предстоящий матч повышенная мотивация. А вот «Краснодару» будет сложно. Во многом из-за проведённой игры в Лиге Европы.
«Спартак» способен победить «Краснодар». Матч в Уфе – не показатель. Те три замены, которые Каррера сделал там, не могли не повлиять на их игру. Если спартаковцы выйдут в оптимальном составе дома, при полном стадионе, у красно-белых будет много шансов на победу», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.