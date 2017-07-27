Ставпец пропустит ближайшие матчи «Урала» из-за травмы

Нападающий «Урала» Александр Ставпец не сможет принять участие в ближайших матчах сезона. Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.
«Он в ближайших матчах участия точно не примет, повреждение достаточно серьёзное. Он получил его на тренировке после матча с «Ростовом», перед «Динамо». Из-за этого Ставпец пропустил последнюю игру и в ближайших встречах не сыграет», — сказал Медведевских.
В матче 1-го тура РФПЛ с «Ростовом» Александр Ставпец провёл на поле 87 минут. Следующий матч «Урал» проведёт 29 июля против «Уфы». Расписание РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
«Урал» продаёт единые билеты на матчи с «Зенитом», ЦСКА и «СКА-Хабаровск»