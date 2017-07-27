«Урал» продаёт единые билеты на матчи с «Зенитом», ЦСКА и «СКА-Хабаровск»

«Урал» запустил в продажу единые билеты на три предстоящих домашних матча екатеринбургской команды с «Зенитом», ЦСКА и «СКА-Хабаровск». Как сообщает пресс-служба уральского клуба, стоимость единого билета составляет от 850 до 1900 рублей (детский — 300 рублей).
Встреча с «Зенитом» состоится 9 августа, с ЦСКА — 19 августа, а со «СКА-Хабаровск» — с 8 по 11 сентября (точная дата пока не утверждена). О старте продаж билетов на каждый матч в отдельности информация поступит позже.
После двух туров «Урал» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и обыграв «Динамо» (1:0).