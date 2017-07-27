Нигматуллин: теперь в нападении у «Локомотива» вся надежда на Фарфана

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи».
«Локомотив» набрал хороший ход, но, к сожалению, потерял главную атакующую силу – Ари. Без него будет сложнее. Видимо, Юрию Сёмину придётся вносить коррективы в игровую схему, ведь вся игра шла через бразильского нападающего. Теперь вся надежда на Джефферсона Фарфана, который должен взять на себя роль лидера команды. К тому же «Локомотив» удачно смотрит в сторону своих воспитанников. Мы уже видим, как успешно выглядят на поле и Дмитрий Баринов, и Михаил Лысов. Необходимо просмотреть молодёжь, возможно, там есть хорошие нападающие.
При всём уважении к «Анжи», махачкалинская команда находится внизу турнирной таблицы, и «Локомотив» должен без проблем с ней справиться. Команда Юрия Сёмина — несомненный фаворит в этом матче, она продолжит свою победную серию», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.