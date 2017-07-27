Пономарёв: немного беспокоит Васин, но менять его Гончаренко не будет

Заслуженный мастер спорта СССР и экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своими впечатлениями от игры «армейцев» в этом сезоне и дал прогноз на ближайшую игру против «СКА-Хабаровск», которая состоится 29 июля.
«Крупной победы ЦСКА в матче со СКА не будет. Думаю, 2:0 или 3:0 максимум. Игра ЦСКА в этом сезоне пока мне очень нравится. Потому что играть стали в атакующий футбол, чего не было при Слуцком. Думаю, никаких изменений в составе не будет. Витиньо, конечно, нужно прибавлять, Алан Дзагоев уже более-менее чувствует себя на поле, это видно. Немного беспокоит Виктор Васин, но менять его Гончаренко не будет. Хотя если бы он вместо него поставил Сергея Игнашевича, я бы согласился. Думаю, Игнашевич спокойно может ещё поиграть этот сезон и попасть на чемпионат мира. Это опытный, сильный, грамотный защитник.
ЦСКА не хватает настроя и грамотной подсказки. Когда играли с «Локомотивом», я просто ужаснулся, какие были огромные дыры в обороне. Потому что каждый защитник играл в свою игру, не думал о товарищах. И первый тайм матча с АЕК мне абсолютно не понравился. Очень робко, с оглядкой назад. Играли от обороны и очень мало атаковали. Как только Дзагоев забил гол, всё изменилось, и второй тайм был нашим, «армейцы» сыграли в свою игру. И так надо играть с самого начала. Ребята, вы ведь команда сильных игроков. Нельзя так робко действовать на футбольном поле», — сказал Пономарёв корреспонденту «Чемпионата» Глебу Чёрному.