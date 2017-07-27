«Зенит» — «Спартак»: минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей

«Зенит» объявил о начале реализации билетов на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей, максимальная — 5000. Стоимость билета в бизнес-клуб — 10 000 рублей.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье, 6 августа, и начнётся в 20:00 мск.
Напомним, что первый домашний матч «Зенита» в нынешнем сезоне против «Рубина» (2:1) посетили 38 284 зрителя.
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