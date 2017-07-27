М'Вила: в «Рубин» пришёл большой тренер, который ставит нам игру

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Курбана Бердыева.
«Атмосфера изменилась к лучшему, как и тренировочный процесс. Пришёл большой тренер, который ставит нам игру. Мы много работаем. Поменялась система игры, поэтому нам нужно привыкнуть к ней. К сожалению, результаты первых матчей были отрицательными для нас, но мы продолжаем работать и готовимся к матчу. Надеюсь, будем сыгрываться и сделаем всё для достижения положительного результата.
Играют всегда лучшие. Тренер всегда говорит, что играть будет тот, кто лучше тренируется. Играть хотят все, все отдают себя на тренировках полностью. Я буду играть там, где решит тренер. На какой позиции он скажет играть, там я и буду действовать и выкладываться на 100%», — приводит слова футболиста официальный сайт «Рубина».
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Рубин» 29 июля примет тульский «Арсенал».