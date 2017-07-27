Сычёв: когда перестал забивать за «Локомотив», пообщался с тибетским ламой

Бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычёв, недавно возобновивший карьеру в составе «Казанки», поведал о встрече с тибетским ламой.
«В один момент, когда перестал забивать за «Локо», люди начали контролировать каждый промах, каждое моё действие. Всё вокруг давило: болельщики, пресса, команда, руководство. Нашлись люди, которые объяснили, что проблемы лежат немного в иной области, нежели реальная жизнь. Я покопался в этом, пообщался с одним тибетским ламой, получил ответы.
В Тибете ещё не бывал. Собираюсь только, но духовно это непростой путь. В Китай – это я могу себе позволить, но к Тибету нужно серьёзно готовиться. А что касается ламы — тогда мне повезло, он приехал в Москву на два дня. Он сказал, что люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо. Поэтому и попала на меня такая хорошая порция…
Хватило получаса для общения. Он из другой материи, как мне кажется, и решает такие вопросы каждодневно. Через ламу шла какая-то нереальная энергетика. Чувствовали ведь, что бывают люди, от которых аурой бьёт, как током. Бывает такая, от которой тебе некомфортно: вроде хороший человек, а тебя прям потрясывает от негатива какого-то. Но в тот раз аура была мощная, но в то же время спокойная – это хорошо», — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».
Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата»