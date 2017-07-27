Гол сына Ривалдо помог бухарестскому «Динамо» сыграть вничью с «Атлетиком»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынское «Динамо» принимало на своём поле испанский «Атлетик». Встреча проходила на стадионе «Националь» и завершилась со счётом 1:1.
Испанцы вышли вперёд в счёте на 21-й минуте после точного удара Эмерика Лапорта, однако «Динамо» удалось сравнять. На 54-й минуте гол дальним ударом забил нападающий румынов Ривалдиньо, который является сыном легендарного бразильского футболиста Ривалдо. Отец Ривалдиньо присутствовал в этот момент на трибуне стадиона.
Ответную встречу в Испании «Атлетик» и «Динамо» проведут 3 августа.
Посмотреть гол Ривалдиньо можно в YouTube.