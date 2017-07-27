Маурисио Перейра: думали, что «Люнгбю» будет играть верхом, а они играли низом

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал домашнюю победу над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от предстоящей гостевой игры со «Спартаком» в рамках 3-го тура РФПЛ.
«У нас во всех линиях были проблемы. Мы думали, что «Люнгбю» будет играть верхом, а они играли низом. Хорошо, что получилось достичь результата. Не было ли недооценки соперника? Не думаю. Мы хорошо изучили эту команду, у них было много моментов, у нас тоже. Мы больше реализовали, потому победили. Наш соперник в первом тайме делал очень хорошие комбинации, во во втором тайме выходил в контратаки, но мы добились хорошего результата.
Думаю, мы должны поехать в Москву и достичь позитивного результата, то есть победы. К сожалению, в команде много потерь, но сейчас мы должны переключиться с Европы на чемпионат России. Надо играть «первым номером», в наш футбол. «Спартак» – очень серьёзный соперник, тем более для нас. Будем играть в нашу игру", — приводит слова Перейры Rusfootball.