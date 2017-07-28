«Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Видеообзор матча

«Барселона» на своём официальном канале в YouTube представила видеообзор матча Международного кубка чемпионов c «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Федэкс Филд» в Мэриленде (США) и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Единственный гол на 31-й минуте забил бразильский нападающий каталонцев Неймар.
«Барселона» одержала вторую победу в Международном кубке чемпионов и в своём заключительном матче сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 30 июля в Майами. «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при двух победах и завершил выступление на турнире.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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