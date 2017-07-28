Пирло: не думаю, что «Милан» будет вести борьбу за скудетто

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло, ныне выступающий за «Нью-Йорк Сити», выразил мнение, что даже усиление в межсезонье не позволит россонери побороться за скудетто.
«„Ювентус“ всё еще силён. Они усилились Дугласом Костой, Федерико Бернардески, Войцехом Щенсны и подпишут кого-нибудь ещё. Каждый год люди говорят, что настал черёд „Наполи“, „Ромы“ и других, но мы все видим, как разворачиваются события. Будет ли „Милан“ вести борьбу за скудетто? Я так не думаю. Очень сложно что-то выиграть сходу, когда ты подписываешь 10 новых игроков, даже если они соответствуют твоим ожиданиям. Главному тренеру Винченцо Монтелле предстоит очень сложная, но интересная работа. Их цель – возвращение в Лигу чемпионов», — приводит слова Пирло La Repubblica.
В составе «Милана» Пирло дважды становился чемпионом Италии, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе «Ювентуса» на его счету четыре скудетто, победа в Кубке и две победы в Суперкубке страны. Итальянец выступает за «Нью-Йорк Сити» с 2015 года.