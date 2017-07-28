Ибрагимович сравнил себя с Кинг-Конгом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал коллаж со своей фотографией и снимком Кинг-Конга.
«Король и Конг», — написал Ибрагимович в комментарии к коллажу.
Фотография доступна на странице Ибрагимовича в «Инстаграме».
Ибрагимович перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, подписав контракт на один год. В минувшем сезоне шведский нападающий провёл 46 матчей во всех турнирах и стал автором 28 забитых мячей. 21 апреля 2017 года в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» повредил связки колена после неудачного приземления на газон и выбыл из строя на девять месяцев. В настоящий момент Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы и находится в статусе свободного агента.