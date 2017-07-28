«Бней Иегуда» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча

«Зенит» в гостях со счётом 2:0 обыграл израильскую команду «Бней Иегуда» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Первый мяч «Зенит» забил на 59-й минуте — после подачи с углового оборона израильской команды потеряла на дальней штанге капитана сине-бело-голубых Доменико Кришито, который головой поразил ближний угол. Окончательный результат на 90-й минуте установил Александр Кокорин.
Ответная встреча между «Зенитом» и «Бней Иегуда» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 3 августа.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».
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