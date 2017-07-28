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Салихамиджич: «Баварии» не нужен игрок за € 100 млн, чтобы выиграть ЛЧ

28 июля 2017, пятница. 08:39. Футбол

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич одобряет трансферную политику немецкого гранда. Одновременно он надеется на то, что в ближайшем будущем клуб будет добиваться успехов не только в чемпионате Германии, но и в Лиге чемпионов.

«Наша цель в том, чтобы выигрывать Лигу чемпионов. Пoбеда на этом турнире обеспечивает лучшие эмоции. На трансферном рынке творится сумасшествие. Есть замечательные игроки, но их покупка ещё не гарантирует сильную команду. „Баварии“ не нужен игрок за € 100 млн, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас отличная команда, и у неё будет успешный сезон», — приводит слова Салихамиджича интернет-портал Goal.

Салихамиджич надеется, что чемпионат Германии не будет скучным из-за «Баварии»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Хасан Салихамиджич
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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