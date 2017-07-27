Салихамиджич надеется, что чемпионат Германии не будет скучным из-за «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич выразил надежду, что в предстоящем сезоне чемпионат Германии не будет скучным. В предыдущих сезонах «Бавария» была вне конкуренции и уверенно выигрывала национальное первенство.
«Мне кажется, что наша команда со своими новичками подготовилась к сезону отлично. Но в данный момент ей необходимо заложить фундамент в плане тактической и физической подготовки. Я сам верю в успешный для „Баварии“ сезон. Хорошо, что в Бундеслиге есть такие команды, как „РБ Лейпциг“ и дортмундская „Боруссия“, поскольку мы больше не хотим видеть скучный чемпионат Германии», — цитирует Салихамиджича интернет-портал Goal.
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