Элбер: нужно подождать и понять, находится ли «Бавария» на уровне «Реала»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Элбер в данный момент затрудняется сказать, способна ли команда конкурировать наравне с другими европейскими грандами. Бразильца попросили сравнить немецкий гранд с мадридским «Реалом».
«Нужно подождать и понять, находится ли „Бавария“ на уровне „Реала“, — приводит слова Элбера Abendzeitung.
Президент мюнхенцев Ули Хёнесс уже неоднократно говорил, что не будет следовать примеру некоторых европейских грандов в том, что касается трансферной политики. Хёнесс не намерен тратить большие деньги на приобретение дорогостоящих футболистов.
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