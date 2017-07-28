Гацкан: у меня не было мысли сменить клуб, верю, что у «Ростова» всё получится

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что он переживал, когда в клубе летом происходили серьёзные изменения как в тренерском штабе, так и в составе команды.
«Переживал. Думаю, любой на моём месте испытывал бы те же чувства. Всё произошло очень быстро и внезапно. Но уже прошло время, и мы собрали новую команду под руководством хорошего тренера. Не было мысли сменить клуб, но многое зависело от руководства и от тренера. Я поговорил с Леонидом Станиславовичем, и он сказал, что мы соберём хорошую команду. Верю, что у нас всё получится.
Считаю, что нельзя кого-то выделять в команде. Мы прежде всего единый коллектив, хотя я понимаю, что от нас с Тимофеем многое зависит, и мы как старожилы должны создать в команде приятную атмосферу. Главное, чтобы не было различных группировок и разделений игроков по каким-то признакам. Могу сказать, что такого у нас в коллективе нет", — цитирует Гацкана пресс-служба «Ростова».