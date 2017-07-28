Гамшик: победа с «Наполи» в чемпионате Италии – это моя настоящая мечта

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в беседе с пресс-службой словацкого футбольного союза рассказал о своей главной мечте, а также о том, как долго он планирует играть в неаполитанском клубе. Контракт 30-летнего словака истекает летом 2020 года.
«Я не чувствую себя старым, мне как будто 20 лет. Могу играть на высоком уровне ещё несколько лет. Но моя карьера медленно подходит к концу, а мне хочется что-то сделать в футболе, завоевать трофей. Победа с «Наполи» в чемпионате Италии – это моя настоящая мечта. Мы можем сделать это. Возможно в этом сезоне «Наполи» будет достаточно хорош для скудетто.
Моё будущее? Посмотрим, останусь ли я в «Наполи» или же вернусь на родину. На мой взгляд, максимальный возраст для игрока — 35-36 лет», — поведал Гамшик.