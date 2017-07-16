Гамшик: я верю, что «Наполи» выиграет скудетто

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал о подготовке команды к сезону и отметил, что верит в победу в чемпионате Италии.
«Мы только в самом начале подготовки к сезону, но, похоже, что сейчас мы сильнее, чем были на той же стадии подготовки в прошлом году. Пока что в команде никто не чувствует особой усталости от предсезонной подготовки, каждый работает с максимальным усердием.
Я верю в скудетто. За последние два года команда доказала, что может играть на самом высоком уровне», — сказал Гамшик в эфире Mediaset Premium.
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