Кемпес: очень сложно назвать Мбаппе одной из мировых звёзд

Бывший форвард сборной Аргентины и «Валенсии» Марио Кемпес отметил, что не спешит причислять 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе к числу мировых суперзвёзд. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» договорился с монегасками о покупке Мбаппе за € 180 млн.
«Конечно, Мбаппе — чудесный футболист. Однако он ещё ничего не выиграл. Поэтому очень сложно назвать Мбаппе одной из мировых звёзд. Хотя возможно, что он таковой является», — приводит слова чемпиона мира 1978 года AS.
Ранее представители «Монако» опровергли сообщение о договорённости по Мбаппе.
Marca: «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180 млн