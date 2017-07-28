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Кемпес: очень сложно назвать Мбаппе одной из мировых звёзд

28 июля 2017, пятница. 12:25. Футбол

Бывший форвард сборной Аргентины и «Валенсии» Марио Кемпес отметил, что не спешит причислять 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе к числу мировых суперзвёзд. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» договорился с монегасками о покупке Мбаппе за € 180 млн.

«Конечно, Мбаппе — чудесный футболист. Однако он ещё ничего не выиграл. Поэтому очень сложно назвать Мбаппе одной из мировых звёзд. Хотя возможно, что он таковой является», — приводит слова чемпиона мира 1978 года AS.

Ранее представители «Монако» опровергли сообщение о договорённости по Мбаппе.

Marca: «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180 млн
Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Монако ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы
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28 июля 2017, пятница
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