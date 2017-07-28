«Коринтианс» отклонил предложение «Севильи» по Аране, которым интересовался ЦСКА

Руководство «Коринтианса» не собирается отпускать защитника Гильерме Арану, в услугах которого ранее был заинтересован ЦСКА. Estadio Deportivo сообщает, что предложение бразильскому клубу сделала «Севилья», но получила отказ.
Испанцы предложили за 20-летнего футболиста € 12 млн, но «Коринтианс» эта сумма не устроила. Ранее сообщалось, что ЦСКА был готов заплатить на € 3 млн больше, но бразильская сторона требовала не менее € 20 млн.
Контракт Араны с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2019 года. Ранее футболист заявил о желании остаться в своём нынешнем клубе.
Арана, которым интересуется ЦСКА, может перейти на правах аренды в «Севилью»