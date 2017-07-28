«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Г. Габулова

Полузащитник Георгий Габулов продолжит свою карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщил официальный сайт дальневосточного клуба.
В качестве игрока «Локомотива» и «Ростова» Габулов побеждал в Кубке России (2006/07 и 2013/14), был капитаном владикавказской «Алании», выступал за молодёжную сборную России.
Последним клубом 28-летнего игрока был «Оренбург», за который он не сыграл ни одного матча из-за травмы в прошлом сезоне. Также хавбек выступал ранее за «Анжи» и «Крылья Советов».
«СКА-Хабаровск» может подписать контракт с Г. Габуловым