ЦСКА запустил конкурс ведущих среди болельщиков для клубного канала

Московский ЦСКА объявил о запуске конкурса ведущих среди болельщиков для клубного канала, сообщает пресс-служба клуба.
В проекте смогут принять участие любые желающие болельщики ЦСКА. До 2 августа конкурсанты должны снять короткое видео в любом жанре длительностью не более одной минуты, которое наилучшим образом продемонстрирует способности участника в роли ведущего клубного канала. Видео должно быть опубликовано в «Инстаграме» со специальным хэштегом.
Среди всех претендентов будут выбраны пять лучших парней и пять лучших девушек, которые примут участие в реалити-шоу. Проект продлится четыре месяца. Конкурсанты будут выполнять задания ведущих: брать интервью у футболистов, вести ток-шоу с болельщиками, комментировать матчи, проводить репортажи с мест событий. Два лучших участника по итогам проекта получат право вести одну из рубрик клубного канала ЦСКА в следующем году.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» ЦСКА.