Каланча: «Университатя» справилась с «Миланом» без Ивана, ушедшего в «Краснодар»

Голкипер румынской «Университати» Николай Каланча прокомментировал домашнее поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, а также пожелал удачи бывшему одноклубнику нападающему Андрею Ивану, который этим летом перешёл в «Краснодар».
«Игра получилась довольно сложная, но интересная и открытая. К сожалению, одна наша ошибка привела к поражению. В остальном мы выполнили всё, что от нас просил тренер.
Эмоции были до первого свистка. Потом старались выполнить установку тренера. Можно сказать, что, несмотря на результат, мы выглядели достойно против такой команды. Имели шанс забить, но этим и прекрасен футбол, кто-то забивает, а кто-то нет.
Сказалось ли отсутствие Ивана? У нас хорошая команда собралась. Думаю, что он бы помог нам в этом поединке, но мы справились и без него. Как говорят, незаменимых людей нет. Желаю ему удачи в новой команде. Думаю, у него всё получится в российском чемпионате.
Премиальные? Когда ты играешь в Лиге Европы не нужна никакая денежная мотивация или моральная, в особенности с такой командой, как «Милан». Нужно выполнять установку на игру и меньше ошибаться. Только так можно добиться желаемого результата как в Лиге Европы, так и в чемпионате. Мы повысили свой уровень на одну ступеньку, и нам надо двигаться в этом направлении. Больше концентрации, уверенности — и всё получится», — сказал Каланча в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
Андрей Иван сыграл 101 официальный матч за «Университатю» с 2013 по 2016 год, где забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач.